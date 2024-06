La Gazzetta dello Sport: “Vlasic, messaggio al Torino”

Nikola Vlasic non ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, chiusa in anticipo a causa di un guaio muscolare contro il Bologna. Con la Croazia però è tornato in campo dopo un mese di assenza e continuerà ad essere una risorsa per il Torino, indipendentemente dal tecnico: "Nikola Vlasic veste il granata da due annate. Lo aveva richiesto il tecnico di Spalato Ivan Juric (sono spalatini entrambi), l’estate scorsa la società lo ha acquistato dal West Ham a fronte di un investimento importante, intorno ai nove milioni di euro più due di bonus. Il trequartista croato è una risorsa all’interno del progetto tecnico del Toro: anche senza Juric, lui continuerà ad essere un uomo di primo piano".