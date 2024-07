La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda difensore, Horvath mezzala: così indica Vanoli”

"Il perfezionista maniacale Paolo Vanoli aveva scelto di giocare in anticipo. Aveva deciso di cominciare a studiare prima ancora di radunare tutti, dopo le vacanze, l’8 luglio al Filadelfia - esordisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Nuovo Toro nuova vita, dunque, per il kosovaro Mergim Vojvoda che ha il pregio della duttilità. È nato esterno destro, Juric lo ha convertito a sinistra. Ora in difesa potrà scrivere il suo nuovo destino". In conclusione: "Non solo Vojvoda potrebbe ricoprire un nuovo ruolo, la sceneggiatura è applicabile anche al ventiduenne Krisztofer Horvath. Horvath è un giocatore offensivo, uno che nella sua vita è nato punta, è cresciuto trequartista, al limite si è spostato qualche metro più in fascia per fare l’attaccante esterno".