La Gazzetta dello Sport: “Zapata incoraggia la squadra”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus sulla presenza di Duvan Zapata tra le mura del Filadelfia e dell’Olimpico Grande Torino, a supportare la squadra in vista dell’importante sfida contro il Genoa: “Ieri tra il Filadelfia e l’Olimpico Grande Torino si aggirava Duvan Zapata. Un modo di stare vicino alla squadra, di sentirsi comunque parte del gruppo. Il capitano, assente dal 5 ottobre quando contro l'Inter si procurò la lesione di crociato anteriore, menisco mediale e menisco laterale del ginocchio sinistro, non tornerà prima della prossima stagione, ma tra una fisioterapia e l'altra ha voluto esserci, alla vigilia di una trasferta importante come quella di Genova”.