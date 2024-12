La Stampa: “Al Toro serve il vero Vlasic”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L’edizione odierna della Stampa pone il focus su Nikola Vlasic, che dopo aver passato 90’ in panchina nella sfida contro il Genoa, è chiamato adesso a ritrovare la sua migliore condizione: “Sul riscatto del croato ci spera tutto il Toro, visto quanto mancano i gol (solo 2 nelle ultime 7 giornate di campionato) e i tre punti (l'ultima vittoria risale al 25 ottobre contro il Como, quasi cinquanta giorni fa). Vlasic può essere una soluzione fin dal primo minuto, sia come trequartista in caso di "attacco pesante" con Sanabria e Adams che nel ruolo di seconda punta a sostegno di Sanabria”.