La Stampa: “Amrabat corteggia il Toro”

Dalla Coppa D'Africa dove è impegnato con il suo Marocco, Sofyan Amrabat riaccende l’ipotesi del Toro: "Essere qui mi rende felice perché ho ritrovato il campo. Tutti vogliono giocare, ma non so cosa succederà nel mio futuro. Juric? Con lui non ho avuto nessun contatto di recente, ma per me è come un secondo padre" ha raccontato. Il centrocampista della Fiorentina in questa stagione è stato impiegato poco da Vincenzo Italiano e in questa sessione di mercato di gennaio è possibile che venga ceduto: i granata al momento però hanno altre priorità.