La Stampa: “Bellanova corteggiato da Roma e Atalanta: il Toro per ora resiste”

La Stampa dedica un approfondimento al mercato granata nell'edizione odierna: "Raoul Bellanova è tornato a far parlare di sé fuori dal campo. De Rossi non ha mai smesso di seguirlo, ma l’offerta di 15 milioni più una contropartita tecnica per ora non ha fatto breccia nel muro. Il Torino resiste e non si discosta dalla richiesta di 25 milioni, anche se con quel bottino sarebbe più facile dare un nuovo impulso al mercato". Ma occhio ad altre sirene: "La Roma non rappresenta l’unica pretendente, ce n’è una sulla carta più insidiosa visto che disputerà la prossima Champions League. È l’Atalanta, che finora ha effettuato un sondaggio. Il gioco di Gasperini, simile a quello di Juric, potrebbe esaltare la corsa della freccia di Rho. Il tecnico di Grugliasco l’ha già avuto quattro anni fa e poi l’ha scartato: ma quello era un altro Bellanova".