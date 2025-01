La Stampa: “Beto e Casadei i primi obiettivi di Vagnati”

L’edizione odierna della Stampa, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sulle prossime mosse di mercato del ds Vagnati, rinnovato nella giornata di ieri fino al 2027: “I tifosi lo contestano da tempo per l'operato, considerando le tante operazioni sbagliate e le frasi da autogol su Adams, ma questo è anche un segnale di continuità sull'attuale assetto societario. Le risposte, però, passano dal mercato. Il tecnico Vanoli era sicuro di ricevere i primi rinforzi ad inizio gennaio, ma deve ancora attendere e arrangiarsi come può. Per questo valuta il cambio di modulo fin dal primo minuto nella sfida di domenica contro il Parma, dal 3-5-2 al 4-2-3-1, mentre Vagnati cerca di ottenere Beto dall'Everton (si tratta sulla formula del prestito con obbligo di riscatto) e aspetta una risposta dal Chelsea per Casadei”.