La Stampa: “Buongiorno ha scelto Conte”

L'edizione odierna de La Stampa si focalizza sull'interesse dei vari club per Alessandro Buongiorno. Il difensore, però, sembra aver già scelto il prossimo club. Decisivi, per il quotidiano, l'effetto Conte e la parola data al tecnico, che lo aveva indicato fin da subito come principale obiettivo di mercato. Sempre secondo il giornale al Toro andranno 35 milioni più 5 di bonus, un'offerta considerata migliore rispetto ai 20 e il cartellino di Tessmann che offrivano i nerazzurri, che adesso sembrerebbero voler virare sul centrale austriaco del Lens Danso.