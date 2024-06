La Stampa: “Buongiorno punta Berlino, pronto a una sfida da Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna La Stampa dedica un approfondimento ad Alessandro Buongiorno, a caccia di esordio all'Europeo. L'eventualità potrebbe prospettarsi a Berlino con la Svizzera di Rodriguez visto la squalifica di Calafiori: "Si è aperto il ballottaggio: Buongiorno o Mancini? Il ragazzo granata è in vantaggio perché con la palla attaccata ai piedi comincia a saperci fare e perché nell’uno contro uno ha l’alto gradimento del ct da un po’. Mancini può far valere la propria esperienza, costruita su un percorso nelle coppe europee che manca a Buongiorno, ma non basta". Conclude il quotidiano: "Rodriguez contro Alessandro, dunque? Potrebbero, nel caso, anche sfidarsi da vicino vista l’attitudine del centrale granata a prendersi campo: la sfida nella sfida di sabato tra capitani del Toro, l’ex e l’attuale".