La Stampa: “Buongiorno saluta e preoccupa il Toro”

"Il Torino nel cuore, una grande piazza nel destino. Il domani è già cominciato per Alessandro Buongiorno, la perla granata che in questi giorni si sta allenando con la Nazionale in previsione delle decisioni finali del ct Spalletti per gli Europei - si legge - . Il difensore, inserito da uno dei più importanti siti di statistiche nella top 11 d’Europa (unico della Serie A), è ormai una certezza anche in Azzurro. Ma proprio da Coverciano, dove l’Italia sta lavorando da venerdì, dimostra ancora una volta l’attaccamento alla maglia con cui è cresciuto".