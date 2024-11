La Stampa: “Caduta libera”

"Fallita la prova d’appello, sarà il derby di sabato a decretare il futuro di questo Toro in caduta libera - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - La sconfitta casalinga con la Fiorentina è identica a quella di Roma a livello di risultato e di regalo, con un altro ex juventino a sfruttare l’ennesimo errore della difesa granata (Kean dopo Dybala), ma ora si respira un clima di paura e tensione in una squadra che ha completamente smarrito le proprie certezze". E in conclusione: "Non pesano solo le cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato, solo ad inizio 2020 fece peggio con sei ko di fila (anche se con due allenatori diversi: Mazzarri e Longo), ma anche l’incapacità di segnare".