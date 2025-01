La Stampa: “Casadei è a un passo dal Toro”

Le pagine dedicate al Torino del quotidiano piemontese La Stampa si concentrano su Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, grande obiettivo di mercato del Toro per il proprio centrocampo. "Il ds Vagnati è pronto a volare in Inghilterra per chiudere l’operazione e concludere un corteggiamento iniziato nell’estate 2022, quando chiese Casadei all’Inter come contropartita tecnica nell’affare Bremer. Poi il brasiliano finì alla Juve e l’azzurrino venne preso dal Chelsea per 15 milioni (più 5 di bonus), ma dopo due anni e mezzo può iniziare la storia con il Toro. Ci spera anche il tecnico Vanoli, che ha cambiato il modulo di gioco e può sfruttare Casadei sia come trequartista che come centrale d’assalto davanti alla difesa nel nuovo 4-2-3-1" così il quotidiano sull'interesse del Torino verso l'ex Inter e sulla grande utilità che il centrocampista potrebbe avere nel gioco di Vanoli.