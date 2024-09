La Stampa, Castellini: “Toro con qualità ed entusiasmo, Vanja si è riscattato”

Nell'edizione odierna La Stampa propone un'intervista a Luciano Castellini, ex portiere granata vincitore di Scudetto nel 1975-1976 e Coppa Italia nel 1970-1971. Castellini ha dato prima di tutto un giudizio su Vanja: "Nelle prime tre giornate si è riscattato da tutte le critiche. Per me anche prima era un portiere su cui si poteva contare. Non è mai stato bello da vedere, ma di errori veri ne ha fatti pochi: per il Torino va benissimo». Poi un giudizio generale sulla squadra, alla luce delle prime partite: "Siamo partiti bene. Giochiamo con più qualità ed entusiasmo, significa che la nuova filosofia sta funzionando. Il Torino ha messo in mostra un’identità di gioco piacevole". Promosso anche Vanoli.