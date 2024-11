La Stampa: “C’era una volta il derby”

L’edizione odierna della Stampa si concentra sulla prestazione messa in mostra dal Torino nel derby - terminato 2-0 per la Juventus - sottolineando come i granata non si siano proprio presentati alla sfida sin qui più importante: “Il Toro non si presenta proprio, non si sente il derby addosso, non sa come portarlo e se lo sfila via, come se gli desse fastidio. La Juve lo buca con mestiere al gol di Weah epoi, comprensibilmente, quasi lo abbandona. Per non sprecare energie: calcoli in un confronto che, in teoria, dovrebbe prosciugarti, ma è difficile interpretare un match che non si accende e non solo per questioni di livelli diversi.Esistono, però c'è pure la sensazione che, nel tempo, proprio l'idea di derby si sia sgretolata, erosa, forse tocca chiedere all'astronauta se per caso si sia smarrita nello spazio”.