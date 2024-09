La Stampa: “Coppa Amara”

"Neanche con l'asso di coppa il Toro riesce a superare il proprio tabù. L'Empoli piazza il colpaccio al 90', quando i rigori sembravano ormai maturi, e regala la prima sconfitta a Paolo Vanoli - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - dolorosa perché interrompe subito la possibilità di fare un percorso importante nel trofeo nazionale, dopo aver conquistato il primo posto in campionato, e rimanda indietro i granata a livello di prestazione". E in conclusione: "Il Torino è stata la sbiadita copia di quello che si trova in vetta alla Serie A e ha pagato le scelte del tecnico di rivoluzionare l'attacco (male Karamoh) come il centrocampo. I toscani hanno comunque vinto con merito al Grande Torino grazie ai gol di Ekong e Haas, sfruttando gli errori di una difesa troppo allegra e ringraziando gli errori sottoporta dei padroni di casa".