La Stampa: “Doig dopo Adams. Adesso può nascere un Toro scozzese”

"Poteva arrivare un anno fa di questi tempi, può farlo dodici mesi dopo. Josh Doig e il Toro è il racconto di una storia mai nata perché così volle Juric - esordisce La Stampa nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Doig è retrocesso in serie B con il Sassuolo dopo una stagione un po’ così, ma per qualità e caratteristiche rimane un giovane esterno di fascia sinistra con ampi margini di miglioramento: l’interesse granata si è riacceso così come la suggestione di arricchire la rosa con un bel po’ di Scozia dopo la fumata bianca per l’attaccante Adams". In conclusione: "Il Toro alla scozzese può essere una strada percorribile: Adams, il centravanti sarà oggi in ritiro, più Doig potrebbero dare forma ad una coppia inedita, ma di prospettiva".