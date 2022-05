La Stampa: “E’ ora che il Gallo canti: il Toro non può più aspettare”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Stampa fa il punto sulla situazione Belotti, il quale, a stretto giro di posta, dovrà comunicare la decisione definitiva riguardo al suo futuro. Il tempo scorre e il Toro vuole sapere se può contare su di lui per il prossimo anno, anche per delineare le strategie di mercato, ma, dall'altra parte, è lo stesso Gallo a voler sapere di più riguardo alle ambizioni granata. Si legge: "Entro la fine della settimana, ma ogni giorno è valido, si scriverà la parola fine. Perché il rischio è andare fuori tempo massimo e complicare i piani e le scadenze di un calciomercato che per il direttore sportivo Vagnati si annuncia particolarmente impegnativo, con tanti nodi da sciogliere e una squadra da rinforzare per irrobustire il sogno Europa. Il Toro comincerà proprio dalla decisione che prenderà il Gallo, la bandiera granata più importante degli anni 2000. Juric spera di ripartire da lui, ma difficilmente arriverà all’appuntamento con Cairo di oggi con le idee chiare. Belotti vorrebbe prima capire che strada prenderà il mercato, prima di collocarsi dentro o fuori il nuovo progetto".