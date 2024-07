La Stampa: “Idea Castrovilli, Toro in pole”

Il Torino guarda sul mercato per trovare rinforzi da regalare al nuovo tecnico granata Paolo Vanoli, come Castrovilli. "Castrovilli, che si è liberato dalla Fiorentina dopo tanti anni ed è diventato uno degli svincolati di lusso di queste compravendite. Tre anni fa era nel gruppo di Mancini che ha vinto gli Europei, poi un brutto infortunio al ginocchio gli ha condizionato le ultime stagioni in viola". Prosegue ancora il quotidiano: "Per Welington c’è ancora speranza, anche se sul brasiliano si è creato un caso. Lui si è messo d’accordo con il Southampton, che lo lascerebbe al San Paolo fino al termine del suo contratto (dicembre), e ha già svolto le visite mediche. Però la sua società intende guadagnarci qualcosa e ha riaperto la porta ai granata".