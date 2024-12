La Stampa: “Il compleanno più triste del Toro”

Nell'anniversario granata il quotidiano parla del club e in particolare del presidente Urbano Cairo, riprendendo anche alcune sue parole: "Oggi il club compie 118 anni tra il rischio Serie B e una protesta sempre più forte. Il presidente: 'Il 60% dei tifosi è con me'. Ventenni granata: quello di Cairo è il peggiore di sempre". Nelle pagine de La Stampa troviamo anche un'intervista all'ex attaccante granata Walter Schachner: "Il bomber austriaco è in città ed entrerà nella Hall of Fame del museo granata: 'C'è bisogno di nuovi stimoli, Cairo vende sempre i migliori giocatori quando dice di volerli tenere, deve lasciare il Toro, che tristezza vederlo così' ".