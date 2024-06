La Stampa: “Il Toro bussa alla porta dell’Inter e chiede Francesco Pio Esposito”

Il quotidiano La Stampa riporta una notizia di mercato per l'attacco del Torino: ai granata infatti, si legge, non basta più il solo apporto di Duvan Zapata in zona gol. Il nuovo obiettivo del club di Urbano Cairo è infatti Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter. Nell'ultima stagione ha vissuto il suo primo anno tra i professionisti giocando in prestito nello Spezia in Serie B. Per lui si contano 3 reti in 38 presenze con la maglia della squadra ligure nel corso dell'ultimo campionato cadetto. Sulle tracce di Esposito ci sono anche Lecce, Parma e Cagliari ma ora il Toro vuole portarsi in pole-position andando a trattare con l'Inter.