La Stampa: “Il Toro deve rifarsi la difesa, Brassier è il primo di tre nomi”

Sulle colonne de La Stampa oggi viene rilanciata una notizia sul mercato del Torino. Il club granata si legge che è alla ricerca di rinforzi in difesa visto che il prossimo 30 giugno scadranno i contratti di Rodriguez e Djidji e che Lovato non sarà riscattato dalla Salernitana oltre ai due giovani Dellavalle e Sazonov che dovrebbero partire in prestito. In questo modo la retroguardia granata si trova con pochissime soluzioni e la dirigenza è a lavoro per cercare nuovi innesti. Il primo nome della lista obiettivi è quello di Lilian Brassier, difensore del Brest che ha fatto molto bene in Ligue 1 e infatti su di lui ci sono anche Milan, Bologna, Marsiglia, Fiorentina e Wolfsburg. La richiesta che il club transalpino fa per il cartellino del classe 1999 è di circa 10/12 milioni. Altri due nomi sulla lista del Torino giungono invece dalla Serie A e si tratta di Lorenzo Pirola, di proprietà della appena retrocessa Salernitana, e Leo Ostigard del Napoli.