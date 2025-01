La Stampa: “Il Toro deve rilanciare per avere Beto, niente accordo con l’Everton”

Il quotidiano La Stampa oggi riporta una notizia sul mercato del Torino che è in trattativa da diverso tempo con l'Everton per riportare in Serie A un attaccante che piace molto alla dirigenza e anche al tecnico Paolo Vanoli, si tratta del centravanti classe 1998 Beto. La punta ha già giocato in Italia con l'Udinese e tornerebbe a giocare con piacere nel nostro Paese viste le poche fortune che sta raccogliendo in Premier League e il Toro ha nel trovare un nuovo attaccante la sua priorità per questo mese di gennaio. La richiesta dell'Everton è però molto alta, si attesta sui 20 milioni di euro per il cartellino di Beto e quindi i granata dovranno alzare la loro attuale proposta vicina ai 16 milioni, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato.