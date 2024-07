La Stampa: “Il Toro rimodella l’attacco: Colombo primo obiettivo”

Il Torino cambierà molto in attacco. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "Sanabria piace a Cagliari, Parma e Lecce può innescare il cambiamento, ma anche Pellegri e Karamoh sono in bilico. Radonjic invece non è stato nemmeno convocato e per lui si cerca una soluzione il prima possibile". In entrata il profilo preferito è quello di Colombo: "È un profilo che i granata seguono da tempo e, sicuramente, è molto meno caro di Luvumbo (Cagliari) e di Franculino, giovane e talentuosa punta del Midtjylland: costano oltre 15 milioni. Sul ragazzo, che gioca anche con l’Under 21, si è mosso da tempo l’Empoli, che però non ha chiuso, e anche la Lazio lo sta seguendo dopo aver ceduto Immobile" si legge sul quotidiano.