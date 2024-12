La Stampa: “Il Toro ritrova il gol e la sicurezza della retroguardia”

Il quotidiano La Stampa analizza questa mattina la vittoria del Torino ottenuta ieri sera - venerdì 13 dicembre - sul campo dell'Empoli. I granata hanno fornito una prestazione solida dal punto di vista difensivo che ha consentito di tenere la porta inviolata per la seconda partita di fila. L'ago della bilancia per il Toro, dal punto di vista difensivo, resta sempre Saul Coco. Il tecnico Paolo Vanoli ha studiato ora una linea difensiva che sta ripagando gli allenamenti e conferma ancora una volta il terzetto composto da Walukiewicz, Coco e Masina: un reparto che sta assumendo una fisionomia precisa. Con la continuità che viene data a questi difensori sono migliorate le prestazioni e c'è più sicurezza e grazie anche alle parata di un Vanja in ottima forma si stanno ritrovando le giuste sicurezze per ripartire dopo il periodo negativo e quando la squadra ritrova il gol come ieri sera è tutto più semplice.