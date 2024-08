La Stampa: “Il Toro spinge per Becao e Daniliuc: distanza per la formula”

La Stampa oggi in edicola si concentra sul mercato granata: "Il sogno è il brasiliano ex Udinese Becao, ma il club turco chiede 10 milioni cash e per ora non considera l’ipotesi dell’affitto. Una strada che non vuole percorrere neanche la Salernitana per Daniliuc, l’austriaco avvicinato dai granata, che però lo giudicano di più una seconda scelta. Ha una clausola da 5 milioni che può essere abbassata, ma il nuovo responsabile di mercato dei campani, l’ex vecchia conoscenza granata Petrachi, oggi considera solo la cessione a titolo definitivo".