La Stampa: “Il Toro vuole rifarsi le fasce. Chiesto Buchanan all’Inter”

"Caratteristiche: esterno. Si infittisce il calciomercato del Torino che ha un maxi fronte aperto tra centrocampo (Casadei) e attacco (Beto, Kouame e Under), ma in attesa di raccogliere i frutti del suo accerchiamento si è buttato sull’altra richiesta di Vanoli: rinforzare le fasce - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - L’ultima idea, infatti, è un profilo che ribadisce un problema mai risolto e che quest’anno dopo la cessione di Bellanova è nuovamente esploso, nonostante tre volti nuovi (Sosa, Pedersen e Dembele).". E in conclusione: "L'’ultima mossa porta in una terra mai esplorata: il Canada. Dove 25 anni fa è nato, da genitori giamaicani, Tajor Trevor Buchanan. La trattativa, però, è molto più vicina: con l’Inter, che un anno fa lo acquistò dal Bruges per 10 milioni e adesso non può garantirgli lo spazio di cui avrebbe bisogno dopo che l’ha recuperato dalla frattura alla tibia".