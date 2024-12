La Stampa: “Ilic, tocca a lui: deve dare la scossa”

Contro l'Empoli si rivedrà molto probabilmente Ivan Ilic. Il serbo ha recuperato dall'infortunio ed è pronto per tornare. Ora tocca a lui alzare l'asticella delle prestazioni. "Il serbo che si allena al Filadelfia è la novità di ieri: è guarito dall’ennesimo infortunio e punta almeno alla convocazione dopo il ritorno in campo con i compagni, con cui ha svolto gran parte della seduta. È una delle ultime carte a disposizione di Vanoli per dare sostanza ai piccoli progressi messi insieme dai granata negli ultimi 180’ di campionato".