La Stampa: “Intensità ed esterni: i punti di contatto tra Atalanta e Torino”

Nel match del Gewiss Stadium di domani, si affronteranno Atalanta e Torino, due squadre che si basano sugli stessi principi di gioco. Juric non ha mai negato la sua ispirazione al modo di fare ed interpretare il calcio di Gasperini e per questo, al di là delle ambizioni a breve termine, ci sono numerosi punti di contatto tra la Dea ed il Toro. Così La Stampa: "L’Atalanta è riconoscibile come squadra che sa accettare l’uno contro uno in ogni zona del campo, atteggiamento che permette a Zapata e soci di vivere le gare con un’intensità europea. Secondo: Gasperini costruisce le sue fortune - quest’anno un po’ meno - anche sulla leggerezza e sui movimenti degli esterni. Il Toro dal canto suo ha il coraggio di marcare ad uomo ovunque, e la parentesi migliore di questa stagione è ricaduta proprio a gennaio quando gli esterni hanno toccato insieme la punta più alta di rendimento".