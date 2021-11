La Stampa: “Juric a caccia con il Toro del primo acuto contro una big”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Consapevolezza. Continuità. Colpaccio. Ecco i tre obiettivi del Toro racchiusi nei prossimi 90’ - si legge tra le colonne de La Stampa - . Se le partite che mancano alla sosta invernale sveleranno il gusto del campionato granata, come ha avvertito l’allenatore prima dell’Udinese, è il momento di osare per il gruppo di Juric". La formazione granata, rispetto all'anno scorso, ha avuto miglioramenti in tutte le zone del campo, ma "c’è bisogno di una grande iniezione di fiducia e adrenalina per rendere più stabile il percorso e sognare grandi imprese". Quest'oggi - domenica 28 novembre - il Torino farà visita ai giallorossi di Mourinho: "Assalto alla Roma - si legge sul quotidiano - . E al fattore trasferta. Due tabù in uno per il Toro che lontano da casa ha incassato gli stessi punti della Salernitana ultima in classifica, è fermo all’unico successo ormai vecchio più di due mesi (alla quarta giornata sul campo del Sassuolo) ed è reduce da tre sconfitte consecutive per 1-0: la differenza, sottile ma decisiva, tra qualche certezza in più e un po’ di dubbi in meno".