La Stampa: “Karamoh, un tempo per convincere Vanoli”

"Gol e assist per l'esterno d'attacco tornato dal prestito al Montpellier. La sua vivacità ha acceso la squadra nel primo test con la Virtus Verona. Può tenersi il Toro. - Scrive l'edizione odierna de La Stampa, che poi continua- Nella lista delle note liete ecco la fisicità di Coco e, come detto, l'adrenalina portata in scena da Karamoh. L'ivoriano è andato a segno in avvio di ripresa mettendo i granata in linea di galleggiamento e, ad un'ora dal sipario, ha regalato al giovane Njie l'assist per il colpo del sorpasso."