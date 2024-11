La Stampa: “La prima volta”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un confronto tra le due squadre, analizzando le possibili prime volte di giocatori e staff: "Motta e Vanoli più ventitré giocatori: Juve-Toro di sabato come il ballo dei debuttanti e Coco scopre l'effetto che fa. Intanto Sanabria può rialzare il Toro, sa come fare gol ai bianconeri. Ansaldi è a Torino, dove ha ancora casa e amici, l'argentino analizza il momento degli ex compagni: 'Il calcio è fatto di momenti con alti e bassi: magari la svolta arriva allo Stadium. Torino è casa mia e ho sempre il granata nel cuore. Mi spiace sia finita cosi, io sarei rimasto' ".