La Stampa: “La Red Bull sbarca in Italia con il Torino”

Novità importante per il Torino. La Red Bulla sbarca in Italia grazie al club granata. "Adesso la Red Bull sbarca a Torino, annunciata proprio dal club di Cairo con un caloroso “benvenuto”. Insomma, la firma è arrivata ma non è quella che tanti tifosi hanno sperato fino a qualche tempo fa. Intanto, c’è da registrare un nuovo ingresso nel campionato italiano: dalla porta di servizio, senza fare troppo rumore. Della durata di un anno, secondo gli accordi presi. Ma potrebbe essere solo il primo passo verso qualcosa di più grande. In granata, oppure da un’altra parte è prematuro prevederlo, ma la storia della compagnia che ha sede a Salisburgo ha sempre seguito una linea, quella del successo."