La Stampa: “La rivolta granata”

Il quotidiano La Stampa oggi rivolge l’attenzione al clima di contestazione della piazza granata in occasione del debutto casalingo contro l’Atalanta: “C'è grande dibattito in queste ore nella pancia del tifo granata alla ricerca della risposta migliore, ma in attesa delle decisioni degli ultras, che si sono riuniti anche ieri in tarda serata, l'unica certezza è la manifestazione indetta da un gruppo di tifosi organizzati davanti alla tribuna sul controviale di corso Agnelli. Il ritrovo è alle ore 17, un'ora e mezzo dopo comincia la sfida. Sarà un incrocio pericoloso, vista anche la storica rivalità tra le due piazze, a firmare l'esordio assoluto di Paolo Vanoli in casa in campionato. Certamente il neo allenatore sognava un'altra settimana di lavoro e un altro clima. In arrivo da Bergamo 300 ultras che aumenteranno la carica in una serata che si annuncia tesa”. Il quotidiano conclude spiegando: «I tifosi hanno sommato le ultime mosse della società e il fatto che il Torino del grande incasso di 35 milioni garantito da Buongiorno ne abbia spesi finora solo 7.5 per Coco, mentre Adams e Sosa sono arrivati gratis. E presenteranno il conto al presidente Cairo prima della fine del mercato: "Vendi il Torino"».