La Stampa: “La sconfitta col Genoa rimette in discussione le gerarchie tra i pali”

Il quotidiano La Stampa stamattina propone un focus sul pacchetto dei portieri del Torino. La sconfitta contro il Genoa è stata segnata da un errore dell'estremo difensore Berisha. Per questo motivo il tecnico granata Juric dovrà studiare delle soluzioni nuove per le ultime 9 partite di campionato. Dei tre portieri in rosa nessuno offre le garanzie necessarie: il giovane Gemello ha giocato solo con la Fiorentina e non gli viene data un'altra possibilità mentre Berisha e Milinkovic-Savic più giocano più peggiorano. Questa sosta per le Nazionali servirà molto all'allenatore del Toro per cercare di studiare la migliore soluzione a questo problema.