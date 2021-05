La Stampa: “La sfida col Parma vale un pezzo di Serie A per il Toro”

Le pagine in edicola quest'oggi dedicate al Toro

La Stampa in edicola oggi propone un focus sulla situazione in casa Toro a poche ore di distanza dalla sfida con il Parma. La squadra di Nicola dovrà rispondere al Cagliari che ieri è riuscito a pareggiare al 94' in casa del Napoli grazie al gol di Nandez. I granata dovranno fare a meno di Mandragora e Verdi che sono squalificati e per sostiuirli, secondo il quotidiano piemontese, scenderanno in campo Baselli e uno tra Linetty e Lukic con il secondo che sembra favorito. La Stampa riporta anche le parole di Nicola che alla vigilia del match ha affermato che questa sera sarà fondamentale aumentare il bottino di punti per non dover poi vivere le ultime cinque partite come una via crucis.