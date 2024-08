La Stampa: “La sfida del Toro”

Le pagine sul Torino dei quotidiani oggi in edicola

La Stampa oggi in edicola si concentra sull'esordio dei granata di questa sera a San Siro contro il Milan. "Conquistare la qualificazione europea con un tecnico debuttante in Serie A dopo aver perso una difesa di ferro. La sfida del Toro si annuncia tanto complessa quanto affascinante, vista la scelta di Urbano Cairo di affidarsi a Paolo Vanoli dopo il triennio con Ivan Juric. Non cambia il modulo, con il 3-5-2 punto di unione tra le due esperienze, ma sarà un altro tipo di gioco e di spirito".