La Stampa: “Lovumbo può accendere il Toro”

La Stampa dedica un approfondimento al mercato granata nell'edizione odierna. In particolare due situazioni intrecciate: Sanabria al Cagliari, Lovumbo al Toro. Scrive il quotidiano: "Nicola è sbarcato a Cagliari da poche ore senza alcun dubbio: il nostro attacco va bene così, ma se si potesse arrivare a Sanabria sarei un allenatore ancora più sereno". Prosegue La Stampa: "Il Cagliari, in questa direzione, può mettere in campo il profilo del giovane Zito Luvumbo, 22 anni, jolly offensivo perché in grado di muoversi anche come seconda punta". E in conclusione: "Si va verso uno scambio Sanabria-Luvumbo? L’idea c’è, qualcosa in più potrebbe nascere nelle prossime ore".