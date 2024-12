La Stampa: “Mal di gol: Sanabria e Adams, un tiro in due”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa si focalizza sulla difficoltà del Torino di riuscire a segnare, analizzando la prestazione contro il Genoa e facendo riferimento in particolare a un gioco che sembra non riuscire a tornare quello delle prime giornate. A seguire le parole del quotidiano. "Il Toro viaggia ad una media di 1,07 punti a partita e con questo passo da lumaca, dopo un inizio strabiliante con il primo posto in solitaria che aveva illuso l'ambiente, raggiungerà quella quota 40 che vale la salvezza. Il problema è che certi calcoli possono essere pericolosi, a maggior ragione quando la zona retrocessione è dietro l'angolo (+5 sul Como terzultimo che oggi gioca a Venezia) e l'attacco fatica a segnare".