La Stampa: “Milinkovic-Savic in bilico, il Toro punta Okoye e Musso”

Il quotidiano La Stampa oggi fa un punto sul reparto dei portiere del Torino. Con l'addio di Ivan Juric, sulla panchina granata ci sarà a sedersi un nuovo allenatore che potrebbe quindi avere idee differenti dal croato. Per tale ragione, l'attuale portiere Vanja Milinkovic-Savic non è più certo del posto e potrebbe anche essere ceduto nel corso di questa sessione estiva di mercato. Anche Gemello e Popa non saranno confermati: il primo è in scadenza mentre il secondo sarà ceduto in prestito. Ecco quindi che c'è un reparto portieri sa ricostruire e il club granata ha messo gli occhi su Maduka Okoye, 24enne dell'Udinese per il quale la richiesta è di circa 10 milioni di euro. Un secondo obiettivo poi è anche Juan Musso dell'Atalanta. Sullo sfondo restano i nomi di Alessio Cragno e dello svincolato Scott McKenna.