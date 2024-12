La Stampa: “Muro Everton, richiesti 16 milioni per Beto e il Toro è alle strette”

Il quotidiano La Stampa oggi rilancia un aggiornamento su una notizia di mercato del Torino che sta tenendo molto banco in casa granata negli ultimi giorni. Si tratta dell'interesse di Cairo e Vagnati per Beto, attaccante che gioca nell'Everton ma che conosce già bene il campionato italiano avendo vestito la maglia dell'Udinese tra il 2021 e il 2023. La richiesta del club inglese però al momento spaventa il Toro visto che non si schiodano da una cifra pari a 16 milioni di euro, servirebbe quindi un investimento molto alto per le casse granata. La speranza della dirigenza del Torino era che l'Everton potesse anche accettare un trasferimento in prestito ma al momento questa ipotesi non viene presa in considerazione. Le alternative a Beto restano i soliti Marko Arnautovic dell'Inter e Luka Jovic del Milan, entrambi sono in uscita dai due club milanesi e hanno costi molto inferiori.