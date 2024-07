La Stampa: “Napoli pronto a tutto per Buongiorno, il Toro vuole 45 milioni”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Sulle pagine del quotidiano La Stampa è presente questa mattina una notizia in merito al calciomercato del Torino. Si tratta del futuro di Alessandro Buongiorno che è un pezzo pregiato della rosa granata sul quale ci sono da tempo gli occhi del Napoli. Il club partenopeo vorrebbe regalare al suo nuovo allenatore, Antonio Conte, il difensore cresciuto nel vivaio del Toro. Per il momento l'offerta azzurra è arrivata ai 35 milioni di euro più eventualmente il cartellino del difensore norvegese ed ex Genoa, Leo Ostigard. La richiesta di Cairo però è di 10 milioni maggiore senza contare le contropartite tecniche e quindi c'è ancora da limare questa distanza.