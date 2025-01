La Stampa: Ndour, il Torino gioca d’anticipo”

Continua il mercato del Torino, che sta impostando le manovre anche per il futuro. Nel mirino del club granata è entrato anche Ndour, centrocampista italiano in forza al PSG, ma che gradirebbe il ritorno in Italia. "Ndour, 20enne cresciuto nei vivai di Brescia e Atalanta, viene seguito anche da Fiorentina e Bologna, ma il Torino ha accelerato offrendo 8 milioni più bonus al PSG per bruciare la concorrenza. Perfetto per il 4-2-3-1, è anche un'operazione in prospettiva come fece il Toro con Ricci nel 2022".