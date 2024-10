La Stampa: “Nel ricordo degli invincibili”

"Può aggiornarsi la Storia di una squadra falciata dal destino settantacinque anni fa? Può, se quella squadra e quella storia portano lo stesso nome, quello del Grande Torino - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Lisbona è per sempre la penultima tessera di un puzzle completato tragicamente, qui gli Invincibili erano ancora vivi". E in conclusione:Qui il 3 maggio 1949 giocavano per omaggiare il capitano Francisco Chico Ferreira, simbolo di quel Benfica che volle ospitare la squadra più forte del mondo per celebrare un proprio simbolo".