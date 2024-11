La Stampa: “Njie si candida per un posto da titolare”

Il quotidiano La Stampa propone questa mattina un approfondimento su Alieu Njie, il giovane attaccante del Torino che si è preso la scena nell'ultima partita giocata in casa segnando il gol vittoria contro il Como. La rete da tre punti realizzata dallo svedese classe 2005 ha portato una ventata d'aria fresca all'interno di una squadra in grande difficoltà nelle ultime partite e che giovedì sera a Roma ha disputato una pessima prestazione. Domani, domenica 3 novembre, a Torino arriva la Fiorentina di Raffaele Palladino che sta vivendo invece un momento di forma molto positiva ed è lanciata dopo il terzo posto in classifica conquistato nell'ultimo turno. Per far fronte a questa sfida contro i viola, Vanoli sta pensando di mandare in campo dal primo minuto proprio Njie per cercare di provare a trovare soluzioni nuove e creare problemi alla difesa della Fiorentina, allo svedese fin qui in prima squadra sono stati concessi 188 minuti in campo tra campionato e Coppa Italia, spalmati su cinque presenze totali.