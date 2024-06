La Stampa: “Non solo Buongiorno: Bellanova e Ricci cercano un posto agli Europei”

"Tre granata: Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci e Raoul Bellanova. L’orgoglio oltre la stagione delle promesse disattese e la voglia di mantenere il blocco in Germania" esordisce La Stampa nell'edizione odierna, dedicando un approfondimento ai tre giocatori dati dal Torino all'Italia di Spalletti. Su Buongiorno il quotidiano afferma: "Le sue possibilità sono aumentate chiaramente: Acerbi, che ha dovuto arrendersi alla pubalgia, non è stato infatti sostituito qui a Coverciano e Federico Gatti, preallertato, lavora a Torino: un indizio che si potrebbe non intervenire sui centrali difensivi e portare tutti quelli già al lavoro al centro tecnico, sufficienti per numero e caratteristiche". E infine su Bellanova e Ricci: "Ottimismo anche per i compagni di squadra, inseriti però in un più ampio prospetto di incastri. Nessuna certezza, infatti, ma le parole dedicate dal ct a Ricci indicano sicuramente fiducia. Le carte da giocare sono buone, come quelle di Bellanova, che non ha la duttilità di Cambiaso ma ha spinta, corsa ed energia, ottime credenziali".