La Stampa: “Per la nuova difesa del Toro l’obiettivo principale è Becao”

Il quotidiano La Stampa oggi rilancia alcune notizie sul mercato del Torino e tra queste c'è anche quella di un interessamento dei granata per Rodrigo Becao, difensore del Fenerbahce che conosce già la Serie A avendo giocato per quattro anni con la divisa dell'Udinese. In Turchia non gode di grande spazio e il tecnico Mourinho lo confina spesso alla panchina, per tale ragione può diventare un'occasione per il Toro al pari di altri obiettivi per la linea difensiva come Daniliuc della Salernitana e Mepham in uscita dal Bournemouth. Sulla corsia di sinistra invece i nomi caldi sono sempre quelli di Borna Sosa e Bakker che hanno superato Gosens nelle preferenze. L'obiettivo della dirigenza del Torino è chiudere in settimana per questo esterno in modo da averlo entro la partita di sabato con il Milan.