La Stampa: “Piccolo Toro”

"Troppo brutto per essere vero - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - il Toro spreca un’occasione enorme per agganciare la zona Europa e riesce nell’impresa di rianimare la moribonda Roma, contestata e fischiata dall’Olimpico, con una partita così incolore e triste che ad un certo punto sembrava di intravedere Juric sulla panchina granata". E in conclusione: "La squadra di Vanoli ha creato pochissimo, superato raramente la trequarti e solo il giovane Njie (entrato dopo l’intervallo) ha provato a fare qualcosa di concreto".