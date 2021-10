La Stampa: “Pobega è il presente del Toro, ma in corsia di sorpasso c’è il Milan”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tra i 22 calciatori che saranno in campo stasera in Milan-Torino, Pobega sarà sicuramente uno dei più seguiti dalla dirigenza milanista. L'ex U21 infatti, a fine stagione, terminerà il suo prestito ai granata e farà rientro a Milano sponda rossonera. Quest'annata d'esperienza in Serie A a buon livello può essere davvero un bel trampolino di lancio per lui e per il Milan, che lo vede nel centrocampo del futuro, mentre nel Toro continua a crescere e ad affermarsi. Queste le parole de La Stampa nell'edizione odierna a proposito: "Sorvegliato speciale dal Milan, sempre più risorsa di questo Toro. All’improvviso è aumentato il traffico attorno al futuro di Tommaso Pobega, un giocatore diviso tra il presente in granata e la possibilità l’anno prossimo di entrare in pianta stabile nelle scelte di Stefano Pioli. E’ lo scenario più plausibile, almeno secondo il contratto che prevede il ritorno “a casa” al termine della stagione. Il granata potrebbe prendere il posto di Kessie per formare, assieme a Tonali, il centrocampo tutto italiano del futuro".