La Stampa: “Possesso palla e verticalizzazioni soddisfano Vanoli”

Il quotidiano La Stampa analizza l’amichevole disputata contro il Lione: “Nel pari (0-0) dei granata con il Lione c'è il pieno di autostima: possesso palla e ricerca del gioco in verticale soddisfano il tecnico Vanoli e la difesa non prende gol”. Paolo Vanoli sta lavorando per migliorare la squadra, in attesa dei rinforzi promessi. Nella partita contro i francesi, se la difesa ha retto bene, con poche occasioni concesse agli avversari, l'attacco deve ancora migliorare nella concretizzazione delle occasioni. Ché Adams ha debuttato giocando solo sei minuti, mentre Zapata ha capitanato la squadra con determinazione e sfiorando il gol in due occasioni nel primo tempo. Ancora in fase di sperimentazione il Torino di Vanoli, con Ricci Linetty e Ilic a centrocampo e Bellanova e Lazaro preferiti sulle fasce. Risultato finale di 0-0 per i granata che possono incassare questo pareggio con la giusta fiducia in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia.