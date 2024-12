La Stampa: “Rilancio per Simeone. Il Toro offre 12 milioni”

L'edizione odierna del quotidiano torinese riporta l'interessamento da parte del Torino verso Giovanni Simeone, punta del Napoli. Secondo La Stampa la squadra partenopea valuta il giocatore intorno ai 15 milioni, mentre il Torino pare ne abbia offerti finora 10/12. A complicare la trattativa, secondo il quotidiano, non è De Laurentis, che sembra si stia convincendo per la formula del prestito con obbligo di riscatto, né il giocatore, che in granata avrebbe più chance di giocare, ma Antonio Conte, che vede nel Cholito la riserva di Lukaku, e non ha quindi intenzione di privarsene al momento.